Pro-Palestijnse activist Khalil wil 20 miljoen dollar na detentie

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Mahmoud Khalil, een voormalige student aan Columbia University in New York, eist 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) schadevergoeding van de Amerikaanse overheid. Hij stelt dat hij meer dan drie maanden ten onrechte werd vastgehouden om zijn steun aan pro-Palestijnse demonstraties op de campus.

Volgens zijn advocaten was de detentie van Khalil politiek gemotiveerd en zonder juridische grondslag. Ze noemen het optreden van de autoriteiten "wraakzuchtig" en "in strijd met het recht op vrije meningsuiting".

Khalil, een Palestijn van Syrische afkomst en getrouwd met een Amerikaanse vrouw, werd op 8 maart gearresteerd door immigratiedienst ICE met het oog op uitzetting. Hij werd vorige maand vrijgelaten na een rechterlijk bevel.

De advocaten stellen dat zelfs het Witte Huis zich met de zaak bemoeide. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de claim "absurd" en stelt dat Khalil "Joodse studenten terroriseerde".