VN: juni dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds 2022

GENÈVE (ANP/DPA) - In juni kwamen 232 Oekraïense burgers om door Russische aanvallen en raakten er 1343 gewond. Dat is het hoogste maandtotaal sinds het begin van de oorlog in februari 2022, meldt de mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne (HRMMU).

De toename past in een alarmerende trend: in de eerste helft van 2025 vielen 6754 burgerdoden en -gewonden, een stijging van 54 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de VN is de forse toename vooral te wijten aan een toename in het gebruik van langeafstandsraketten en drones, die steeds vaker worden ingezet tegen steden ver van het front. In juni 2025 werden tien keer zo veel raketten en drones afgevuurd als in juni 2024.

Volgens HRMMU-chef Danielle Bell "ervaren burgers in Oekraïne een niveau van lijden dat we in drie jaar niet hebben gezien".