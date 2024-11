Pro-Palestijnse demonstranten zien af van protest bij ArenA

AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten zien af van een betoging bij de Johan Cruijff ArenA op donderdag rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv, zo melden de organisatoren woensdagavond op Instagram. "We hebben geen andere keuze. De gemeente Amsterdam heeft verklaard dat ze niet in staat is de demonstratie te faciliteren."

De demonstranten onder de noemer Week 4 Palestine zeggen bezorgd te zijn over de veiligheid van deelnemers. "We verzoeken u dringend de Johan Cruijff ArenA niet te betreden op donderdag 7 november. Het zal een gevaarlijke plek zijn."

Eerder woensdag had de gemeente besloten dat het gebied bij de ArenA donderdag een veiligheidsrisicogebied is. De aangekondigde demonstratie werd verplaatst naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. De pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd bij de ingang van het stadion te willen zijn om te protesteren tegen de komst van de Israëlische voetbalclub en hun fans.

Belangen

Hoewel de gemeente de demonstratie bij de ArenA had verboden, had Week 4 Palestine nog niet eerder gezegd dat besluit ook te respecteren. Wel had de groep op social media laten weten te vinden dat de belangen van de supporters van Maccabi boven hun belangen werden gesteld. "We moeten ons voorbereiden op ernstig geweld", zo schreven de betogers daarover eerder woensdag, waarbij ze medestanders onder 18 jaar afraadden de betoging bij te wonen.

Het lijkt erop dat Week 4 Palestine donderdag wel gaat demonstreren op het Anton de Komplein. Op Instagram staat een afbeelding dat de demo op die locatie doorgaat vanaf 19.00 uur. "Alternative location protest", staat erbij te lezen. Woordvoerders van de organisatie waren niet bereikbaar voor commentaar.