Harris: we accepteren resultaten, we helpen met overdracht

De verslagen Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar aanhang opgeroepen om de overwinning van Trump te accepteren. "We zullen hem helpen met de overdracht", zei ze tegen haar aanhang op de Howard Universiteit in Washington.

"We erkennen de nederlaag, maar we vechten door", zei Harris. Als voorbeeld noemde ze vrouwen, die moeten kunnen beslissen over hun eigen lichaam, zonder dat de regering zich ermee bemoeit. Ook wil ze zich blijven verzetten tegen vrij wapenbezit en wil ze zich inzetten voor gelijkwaardig recht voor iedereen.

"Iedereen heeft dezelfde gelijke rechten, ongeacht waar hij vandaan komt", aldus Harris in haar minder dan tien minuten durende toespraak. Ze werd toegejuicht door haar aanhang.