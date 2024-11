Onbekende stof treft marechaussee bij achtervolging

SCHINVELD (ANP) - Medewerkers van de marechaussee en politie zijn woensdagavond bij Schinveld getroffen door een onbekende stof tijdens een achtervolging van een voertuig dat vanuit Duitsland Limburg in reed. De getroffen medewerkers werden gecontroleerd door de ambulancedienst, heeft een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) woensdagavond laten weten. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt.

Een auto van de KMar achtervolgde een verdacht voertuig in het Duitse grensgebied. Het voertuig vluchtte bij Schinveld de Nederlandse grens over. Een politiepatrouille sloot zich bij de achtervolging aan. De vluchtende inzittenden van het voertuig gooiden op een gegeven moment vaten met een onbekende inhoud op de weg. Daaruit kwamen volgens de woordvoerder onbekende stoffen vrij, die twee KMar-medewerkers en vermoedelijk vier agenten van de politie raakten.

Het verdachte voertuig wist te ontkomen en is verder Limburg in gereden. Waarom het voertuig in Duitsland werd achtervolgd, kon de woordvoerder woensdagavond nog niet zeggen. Wel zei hij dat in het grensgebied ook auto's die ervandoor gaan, kunnen worden gevolgd. De KMar heeft een onderzoek opgestart.