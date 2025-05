Problemen met treinverkeer in de Randstad

UTRECHT (ANP) - Op meerdere trajecten in de Randstad rijden maandagochtend geen of minder treinen. Tussen Gouda en Zoetermeer Oost rijden door een wisselstoring geen treinen, reizigers tussen Utrecht en Den Haag hebben daar last van. Een defecte bovenleiding zorgt ervoor dat er tussen Zaandam en Purmerend Overwhere geen treinen rijden. Dat zorgt voor problemen op het traject tussen Amsterdam Sloterdijk en Hoorn Kersenboogerd.

Op verschillende trajecten rijden minder treinen, zoals tussen Amsterdam en Utrecht. Ook van en naar Schiphol zijn er vanuit meerdere richtingen problemen door een wisselstoring.

De problemen duren naar verwachting nog een groot deel van de ochtend.