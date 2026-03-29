Progressief Nederland meldt 1500 aanmeldingen na twee dagen

DEN HAAG (ANP) - Progressief Nederland (PRO) heeft in de eerste twee dagen na de lancering 1500 aanmeldingen ontvangen. Dat meldt een woordvoerder van de nog op te richten partij aan het ANP. Donderdag maakte partijleider Jesse Klaver de naam bekend van de partij waarin GroenLinks en PvdA in juni opgaan.

GroenLinks had begin dit jaar 62.766 leden en de PvdA 63.909, meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen recent. Het is "aannemelijk" dat daar dubbele lidmaatschappen tussen zitten die met de fusie komen te vervallen.

Mensen die van een of beide fuserende partijen lid zijn, worden in juni vanzelf lid van PRO, staat bij het inschrijfformulier. Hen wordt dus aangeraden om zich niet los in te schrijven.