Mkb'ers willen snel kabinetsingrijpen tegen dure brandstof

DEN HAAG (ANP) - Het gros van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil dat het kabinet spoedig met maatregelen komt om de torenhoge energie- en brandstofprijzen te dempen, meldt Ondernemend Nederland (ONL) na onderzoek. De ondernemersvereniging pleit voor een structurele verlaging van de energie- en brandstofprijzen en niet voor een "tijdelijke pleister".

Volgens ONL, met een achterban van tienduizenden ondernemers, is 80 procent van de ondervraagde mkb'ers genoodzaakt de hogere kosten door te berekenen aan de klant. "Het gevolg is dat naast energie en brandstof andere zaken ook duurder worden", zegt ONL-voorman Erik Ziengs. Hij verwacht dat veel ondernemers binnen enkele maanden verlies zullen lijden door de extreem hoge brandstofkosten. Volgens hem voelen zij zich niet gesteund door de overheid.

Ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, pleitte zondag opnieuw voor snelle overheidsmaatregelen om de impact van de Iranoorlog te beperken.