Promes blijft vastzitten, volgende zitting hoger beroep in juli

AMSTERDAM (ANP) - Quincy Promes blijft voorlopig vastzitten. De raadkamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten de hechtenis van de 33-jarige voetballer te verlengen. Promes kwam vrijdagavond aan in Nederland, waar hij door de rechtbank bij verstek is veroordeeld voor cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef.

De zaken zijn samengevoegd in hoger beroep. De eerstvolgende zitting in dat hoger beroep is op 8 juli, meldt een woordvoerder van het Amsterdamse gerechtshof. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk besproken, het gaat om een pro-formazitting.