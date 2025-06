Ruime steun leden GL-PvdA voor voorstel wapenembargo tegen Israël

De leden van GroenLinks en PvdA steunen in ruime meerderheid de oproep van de Tweede Kamerfractie om de export van wapens naar Israël tijdelijk helemaal te stoppen. Een motie waarin enkele PvdA-prominenten hun partijbestuur vroegen afstand te nemen van dit veelbesproken voorstel, werd op het gezamenlijke partijcongres verworpen. Bijna 80 procent stemde tegen.

Kamerlid Kati Piri diende afgelopen week een motie in die oproept tot een volledig wapenembargo. Dat zou ook moeten gaan gelden voor onderdelen van de zogenoemde Iron Dome, het luchtafweersysteem dat Israëlische burgers beschermt tegen raketaanvallen door Hamas en vanuit andere landen in de regio. De partij kreeg daar felle kritiek op vanuit de rechterflank van de Kamer, maar ook in eigen gelederen klinkt gemor.