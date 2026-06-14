ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Protest in Genève tegen G7 mondt uit in confrontatie met politie

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 20:28
anp140626111 1
GENÈVE (ANP/AFP/RTR/DPA) - In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Demonstranten gooiden met flessen, stenen, stukken beton en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen.
De demonstranten zeiden dat ze waren gekomen om te protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Er liepen zo'n 20.000 mensen mee in een mars tegen de top die in het nabijgelegen Franse Évian-les-Bains wordt gehouden. De demonstranten weken uit naar Zwitserland omdat Frankrijk geen vergunning voor het protest gaf.
Na een vredig begin richtten sommige demonstranten hun pijlen op wat zij beschouwen als kapitalistische symbolen, waaronder een VN-gebouw en een geparkeerde Tesla die in brand werd gestoken.
Op de G7-top komen de leiders van zeven van de belangrijkste economieën bijeen: Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. Ook de EU schuift aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

169481704_m

Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

87699743_m

Hoe weet je of vintage écht vintage is?

Loading