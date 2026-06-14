Zeker zes doden na botsing helikopters boven Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (ANP/AFP) - Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker zes mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer.

De twee toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes, in het westen van de stad. Tot nu toe zijn zes doden bevestigd, allen inzittenden van de twee helikopters. De Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree, die in Brazilië was voor een wereldtournee, is een van de doden, zei een politiebron tegen persbureau AFP.

De helikopters stortten neer op een parkeerterrein van een autohandelaar, waarna een grote brand ontstond, aldus de brandweer. Twintig auto's werden in de as gelegd.

Volgens de Braziliaanse luchtvaartautoriteit Cenipa vonden het afgelopen jaar 153 luchtvaartincidenten in Brazilië plaats, met 62 doden tot gevolg.