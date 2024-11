Provincies maken hun plannen voor asielopvanglocaties bekend

DEN HAAG (ANP) - De commissarissen van de Koning maken bekend hoeveel plekken ze in hun provincie kunnen regelen om asielzoekers op te vangen. Deze plannen voor nieuwe asielzoekerscentra moesten uiterlijk donderdag ingeleverd worden bij asielminister Marjolein Faber, zo is afgesproken in de spreidingswet. Deze wet moet ertoe leiden dat meer gemeenten reguliere asielopvang organiseren, zodat er geen noodopvang meer nodig is in bijvoorbeeld sporthallen of op boten.

De spreidingswet is onder het vorige kabinet aangenomen, maar het huidige kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil ervan af. Een intrekkingswet zal zo snel mogelijk worden ingediend, kondigde premier Dick Schoof vorige week aan. Het is onduidelijk wat er gebeurt met alle plannen die lokaal en regionaal zijn voorbereid als de Tweede en Eerste Kamer met de intrekking instemmen. De locaties zouden volgens de spreidingswet per 1 juli gerealiseerd moeten zijn.

Faber zal vrijdag zelf ook de Tweede Kamer informeren over de locaties die de provincies hebben aangedragen. Haar voorganger had een verdeelsleutel gemaakt voor in totaal 96.000 plekken. Bij deze verdeling is rekening gehouden met het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van de gemeenten.

De komende maanden zal de minister de plannen beoordelen, zo was in de spreidingswet afgesproken. Uiteindelijk kan ze gemeenten die niet genoeg bijdragen, verplichten om toch opvang te realiseren. Dat ze dit gaat doen is onwaarschijnlijk, omdat de wet dan waarschijnlijk al is ingetrokken.

De bedoeling van de spreidingswet is onder meer dat opvangcentra kleiner kunnen worden, omdat ze verspreid worden over meer gemeenten. In de praktijk blijkt dat vooral grote centra weerstand oproepen onder de bevolking. Bovendien worden noodlocaties dan overbodig, waar de kwaliteit van de opvang veel te wensen overlaat en bovendien veel duurder is dan reguliere opvang.