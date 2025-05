PSV gehuldigd in rood-wit gekleurd Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De spelers en staf van PSV zijn in Eindhoven gehuldigd in het bijzijn van een grote feestende rood-wit gekleurde menigte fans. De voetbalclub behaalde een dag eerder voor de 26e keer de landstitel. Vele duizenden supporters kwamen maandag naar de stad voor het feest met hun kampioenen.

Tijdens de huldiging zong Guus Meeuwis 't Dondert en 't Bliksemt, waarop de spelers en staf in polonaise over het podium liepen. Even daarvoor werden de spelers een voor een op het podium geroepen. Als laatste kwam aanvoerder Luuk de Jong naar voren met de kampioensschaal. Het publiek schreeuwde daarop zijn naam. "Wij zijn de beste met z'n allen", riep hij, waarop de spelers om en om (club)liederen inzetten. Trainer Peter Bosz bedankte de supporters voor hun komst en zei onder de indruk te zijn dat er zoveel mensen naar het feest zijn gekomen. "Geweldig, dat meen ik echt."

Op het plein gingen de supporters uit hun dak. Er werden veel fakkels en ander vuurwerk afgestoken.