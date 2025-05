Frankrijk, VK en Canada dreigen met maatregelen tegen Israël

PARIJS (ANP) - Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada dreigen met maatregelen tegen Israël als dat land niet stopt met zijn offensief in Gaza en de beperkingen op de hulpgoederen voor het gebied niet opheft. Ook spreken zij zich uit tegen nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

"De weigering van de Israëlische regering om essentiële humanitaire hulp aan de burgerbevolking te verlenen is onacceptabel en dreigt in strijd te zijn met het internationaal humanitair recht", aldus de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring.

Ze kunnen naar eigen zeggen "niet toekijken" terwijl de Israëlische regering haar huidige koers voortzet. Daarom dreigen de leiders met "concrete actie". Ze zeggen ook dat gerichte sancties kunnen worden opgelegd als Israël niet een halt toeroept aan de nederzettingen.