Psychologische ‘boosters’ kunnen mensen weerbaarder maken tegen nepnieuws

Onderzoekers hebben ontdektdat "psychologische boostershots" onze weerstand tegen misleidende informatie significant kunnen versterken op de lange termijn.

Een internationaal team onderzoekers heeft in vijf grootschalige experimenten met bijna 12.000 deelnemers aangetoond dat herhaalde 'inentingen' tegen misleidende informatie werken, vergelijkbaar met boostershots bij vaccins.

De wetenschappers testten drie verschillende interventies: tekstgebaseerde waarschuwingen, educatieve video's en interactieve spelletjes. Alle drie bleken effectief, maar met een verschillende werkingsduur.

Geheugen is cruciale factor

Opvallend: het team ontdekte dat het geheugen de cruciale factor is in de effectiviteit van deze interventies. Mensen die zich beter herinnerden wat ze hadden geleerd, waren aanzienlijk beter beschermd tegen misleidende informatie, zelfs een maand later.

De tekstgebaseerde waarschuwingen hielden het langst stand (ongeveer een maand), terwijl de effecten van video's en games sneller afnamen. Maar wanneer deelnemers na ongeveer tien dagen een "booster" kregen die specifiek hun geheugen versterkte, bleef de bescherming intact.

Eerste systematische onderzoek

Het onderzoek biedt hoop in de strijd tegen nepnieuws. Met regelmatige "geheugen-boosters" kunnen mensen weerbaarder worden tegen manipulatieve berichtgeving op sociale media.

Dit is de eerste studie die systematisch onderzoekt hoe lang deze bescherming aanhoudt en hoe deze kan worden verlengd. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature Communications.

Bron: Nature Communications