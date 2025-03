Vicepresident Sara Duterte reist vader achterna naar Den Haag

MANILLA (ANP) - Sara Duterte, de vicepresident van de Filipijnen en dochter van de gearresteerde oud-president Rodrigo Duterte, is van plan haar vader achterna te reizen naar Den Haag, meldt de nieuwssite Rappler. Ze wil ter plekke met advocaten praten over waar haar vader naartoe wordt gebracht.

Rodrigo Duterte is volgens de huidige president Ferdinand Marcos jr. onderweg naar Den Haag. Hij zou woensdagochtend vroeg aankomen op het vliegveld van Rotterdam. Naar verwachting wordt hij daarna naar de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen gebracht, waar het Internationaal Strafhof (ICC) een eigen detentiecentrum heeft, onder controle van de Verenigde Naties.

De oud-president werd opgepakt na een aanhoudingsbevel van het ICC en een verzoek van Interpol. Hij wordt verdacht van "moord als misdaad tegen de menselijkheid".

Afzettingsprocedure

Sara Duterte zei dat ze voor het vertrek van het vliegtuig nog wel heeft kunnen bellen met haar vader. Ze zou hem hebben geadviseerd om na aankomst geen water en voedsel aan te nemen van mensen.

De 46-jarige Sara Duterte is sinds 2022 vicepresident onder Marcos, maar er loopt een afzettingsprocedure tegen haar. Ze wordt beschuldigd van onder meer corruptie en het beramen van een moordaanslag op Marcos. Duterte ontkent de aantijgingen en spreekt van een "politieke vendetta".

Ze suggereerde eerder al op sociale media dat de arrestatie van haar vader bedoeld is om de partij van president Marcos een boost te geven voor de tussentijdse verkiezingen in mei. "Dit is een soort staatskidnapping", schreef Duterte. "Allemaal omdat ze de tussentijdse verkiezingen lijken te verliezen." Volgens de vicepresident heeft de aanhouding van haar vader geen juridische basis.