PVV en BBB spreken Schoof later over Oekraïnemiljarden

De PVV en BBB spreken maandag niet met premier Dick Schoof over de 3,5 miljard euro voor Oekraïne die de premier vorige week toezegde, maar waarschijnlijk woensdag. Kamerlid Henk Vermeer (BBB) zegt dat de agenda's het niet toelieten om maandag met elkaar om tafel te gaan.

PVV en BBB waren naar eigen zeggen niet op de hoogte dat Schoof de Oekraïnemiljarden tijdens het debat van vorige week woensdag zou aankondigen. Zij willen tekst en uitleg van de premier over de gang van zaken.

Vorige week was er behoorlijke irritatie in de coalitie over de toezegging. PVV-leider Geert Wilders zei direct na de aankondiging al dat hij het besluit niet zomaar zou steunen. Hij wil dat het kabinet ook geld uittrekt voor koopkracht.

Het is niet bekend waar en hoe laat de partijen met de premier spreken.