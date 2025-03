PVV en BBB stemmen tegen 3,5 miljard euro voor Oekraïne in 2026

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen PVV en BBB spreken zich niet uit voor 3,5 miljard euro steun aan Oekraïne in 2026, zoals het kabinet wil. Een motie van de VVD die daartoe oproept, haalde wel een grote Kamermeerderheid, onder meer door steun van linkse oppositiepartijen.

Premier Schoof zei woensdag dat het kabinet de huidige steun aan Oekraïne wil voortzetten met 3,5 miljard euro. Yeşilgöz ondersteunde dat plan met deze motie. Wilders zei in het debat woensdagavond al dat hij dit bedrag nog niet wilde toezeggen. Donderdag bleek dat ook BBB zich niet hierop wil vastpinnen.

Een motie om niet mee te doen aan het nieuwe defensieplan van de Europese Commissie, ReArm Europe, wordt volgende week opnieuw behandeld. Het voorstel van JA21 werd gesteund door onder meer coalitiepartijen PVV, NSC en BBB, maar de stemming kwam uit op een gelijkspel. Indiener Joost Eerdmans was zelf niet aanwezig, volgens Kamervoorzitter Martin Bosma stond hij in de file.

Deze donderdag is er een EU-top in Brussel over steun aan Oekraïne.