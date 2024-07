PVV en NSC willen opheldering over onrechtmatige werkwijze MIVD

Partijleiders Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC) willen opheldering van het kabinet over de onrechtmatige werkwijze van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De toezichthouder oordeelde onlangs dat de MIVD zich nog steeds niet aan de wet houdt als het gaat om het informeren van onderzochte burgers.

Als de dienst bijvoorbeeld iemand afluistert of diens brieven opent, dan moet de persoon naar wie onderzoek is gedaan vijf jaar na afloop daarover worden geïnformeerd. Volgens de toezichthouder gebeurt dit al vier jaar niet en houdt de MIVD zich daarmee niet aan de wet.

Wilders en Omtzigt willen onder meer weten hoe vaak de MIVD verzaakt heeft om de zogeheten notificatieplicht na te volgen. Ook willen ze weten waarom de Kamer niet is geïnformeerd over de onwettige werkwijze van de militaire dienst. Verder willen zij van het kabinet horen hoe het is gesteld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).