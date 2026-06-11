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PVV'er veroordeeld tot taakstraf wegens aanrijden XR-activiste

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 13:14
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HAARLEM (ANP) - PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder meer voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaargewond. De straf is iets hoger dan de 180 uur werkstraf die het Openbaar Ministerie had geëist.
De 73-jarige PVV'er reed de vrouw aan op 3 maart vorig jaar, toen ze met Extinction Rebellion (XR) protesteerde tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Ze liep achter een spandoek toen Van Tiggelen daar met zijn auto doorheen reed om in de parkeergarage te komen. Hij heeft altijd gezegd dat hij haar niet had gezien en de botsing niet had opgemerkt. Daarom is hij meteen de garage ingereden.
De rechtbank vond deze verklaring "ongeloofwaardig". De beelden van het incident zijn nauwkeurig bekeken tijdens de rechtszaak twee weken geleden.
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