Tielen is te spreken over handreiking leerplichtvrijstelling

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) is te spreken over nieuwe VNG-richtlijnen voor gemeenten over de leerplichtvrijstelling voor kinderen die thuisonderwijs volgen omdat er geen school in de buurt is die past bij de geloofs- of levensovertuiging van de ouders. In de richtlijnen staat dat gemeenten de aanvragen voor die vrijstelling vanaf komend schooljaar strenger gaan beoordelen.

De handreiking, een soort richtlijn, is opgesteld aan de hand van een arrest van de Hoge Raad. De hoogste rechter oordeelde dat de vrijstellingen voortaan alleen nog gegeven kunnen worden als er geen openbare school binnen redelijke afstand ligt van het huis van de ouders die hun kind thuis willen houden.

De bewindsvrouw vindt het fijn dat gemeenten met de handreiking meer duidelijkheid krijgen over hoe om te gaan met de uitspraak van de Hoge Raad. Tielen gaf eerder al aan de vrijstelling vanwege richtingsbezwaren te willen schrappen. En als dat niet mogelijk is, wil ze het toezicht op thuisonderwijs verbeteren.