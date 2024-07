Raad van Europa maant Griekenland te stoppen met pushbacks

STRAATSBURG (ANP) - De Raad van Europa heeft Griekenland opnieuw opgeroepen te stoppen met pushbacks van illegale immigranten, zowel op land als in bootjes op zee. Ook moet Griekenland de leefomstandigheden en de behandeling van vreemdelingen in detentiecentra drastisch verbeteren, stelt de Europese mensenrechtenorganisatie in een vrijdag gepubliceerd rapport.

In een aantal detentiecentra worden mensen die op uitzetting wachten onmenselijk en vernederend behandeld, zo heeft de raad tijdens onderzoek geconstateerd. De hygiënische omstandigheden zijn daarnaast slecht. Griekenland moet ook een einde maken aan de detentie van kinderen in de speciale opvangfaciliteit van de luchthaven van Athene.

Het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), onderdeel van de raad, heeft opnieuw van direct betrokkenen "geloofwaardige en consistente beschuldigingen" gehoord van opzettelijke fysieke mishandeling van gedetineerde vreemdelingen die op uitzetting wachtten.

Fundamentele behoeften

Ook de door de Europese Unie gefinancierde gesloten centra met gecontroleerde toegang op de Griekse eilanden Kos en Samos voldoen niet aan de fundamentele opvang- en beschermingsbehoeften. Immigranten worden er te lang vastgehouden en wordt de toegang ontzegd tot een advocaat en tolk.

Een aantal anderen gaf aan door kustwachtfunctionarissen te zijn mishandeld toen zij op zee werden onderschept en werden teruggestuurd (pushbacks). Ook alleenreizende kinderen werden daar de dupe van.

De Griekse autoriteiten moeten krachtigere stappen ondernemen om een ​​einde te maken aan de slechte behandeling van vreemdelingen in detentie, oordeelt het Comité van de Raad van Europa. In reactie daarop zeggen de Griekse autoriteiten dat de omstandigheden in detentiecentra in overeenstemming zijn met de internationale normen. Drie centra staan op de planning voor grootschalige renovatie.