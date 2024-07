Toeristen geven recordbedrag uit in Europa

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Internationale toeristen geven dit jaar naar verwachting een recordbedrag van 800 miljard euro uit in Europa. Dat meldt de European Travel Commission in een nieuw rapport. Vooral veel Amerikanen bezoeken Europa.

De toeristenbestedingen in Europa stijgen waarschijnlijk met 13,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. 72 procent van de uitgaven wordt gedaan in West-Europa, volgens het rapport.

Van buiten Europa zijn er dit jaar 6 procent meer toeristen gekomen dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Voor Amerikanen blijft ons continent een aantrekkelijke bestemming, omdat de inflatie in de Verenigde Staten hardnekkiger is dan in Europa, stellen de onderzoekers. Ook toeristen uit Oost-Aziatische landen, voornamelijk China, keren terug.

Noordelijke bestemmingen worden populairder. In Denemarken (plus 38 procent), Noorwegen (plus 18 procent) en Zweden (plus 9 procent) groeit het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen fors. Ook zijn van oorsprong minder toeristische of drukke zuidelijke bestemmingen in trek, zoals Kroatië en Malta. In Albanië groeit het aantal overnachtende toeristen naar verwachting zelfs met 86 procent ten opzichte van pre-coronajaar 2019.