Raad van toezicht roept Slagter ter verantwoording over Eus

De raad van toezicht van Omroep MAX heeft met omroepbaas Jan Slagter gesproken over de manier waarop die vorige week voor de camera van Shownieuws de samenwerking met presentator Özcan Akyol verbrak. Slagter heeft toegezegd "de kwestie op te lossen" en daarmee is de zaak wat de toezichthouder betreft afgerond, meldt voorzitter Gerard Dielessen aan het ANP.

Aanvankelijk zei de raad van toezicht dat hij het handelen van Slagter pas in september zou bespreken met de omroepbaas. Maar de afgelopen dagen "kwam de kwestie in een stroomversnelling" en nam de raad telefonisch contact op met Slagter: "Hij erkent dat hij de zaak anders had moeten aanpakken." Het is onduidelijk wat Slagter nu gaat doen.

Slagter reageerde bij Shownieuws op het feit dat Akyol vorige week zondag in Zomergasten geen excuses maakte voor de manier waarop hij zich anderhalf jaar geleden over Matthijs van Nieuwkerk had uitgelaten.

Akyol denkt met zijn advocaat "na over eventuele stappen".