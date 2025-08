Bizar: alleen al naar een ziek persoon kijken, activeert je immuunsysteem

Je kunt zomaar besmet raken door een ziek persoon in je buurt. Maar wist je dat je lichaam al reageert op het idee van besmetting, nog voordat er ook maar één virusje in de buurt is?

In een nieuwe studie, verschenen in Nature Neuroscience, ontdekten wetenschappers dat alleen het zien van een zieke – zelfs virtueel en van veraf – je immuunsysteem al in paraatheid brengt.

De onderzoekers gebruikten VR-brillen om proefpersonen een digitale avatar te tonen. De ene avatar zag er gezond en neutraal uit, de andere had duidelijke ziekteverschijnselen zoals koorts en uitslag. En wat bleek? Alleen het zien van de ‘zieke’ avatar zorgde voor onmiddellijke activiteit in de hersenen én verhoogde immuunwaarden in het bloed. Zelfs als de avatar op flinke afstand stond.

“We laten zien dat bepaalde afweercellen (ILC’s) niet alleen reageren op een daadwerkelijke infectie in het lichaam, maar ook op een mogelijke bedreiging die door de hersenen als zodanig wordt herkend”, schrijven de onderzoekers, onder leiding van immunoloog Sara Trabanelli van de Universiteit van Lausanne.

Naderende dreiging

Opvallend: hoe verder weg de zieke avatar stond, hoe sterker sommige hersengebieden geactiveerd werden. Mogelijk omdat een ‘naderende’ dreiging extra alertheid vraagt. Delen van de hersenen die hierbij oplichtten, overlappen met gebieden die ook actief worden na een griepprik.

Bij een van de tests moesten deelnemers op een knop drukken als ze iets op hun gezicht voelden. Als ze tegelijkertijd een zieke avatar zagen, drukten ze sneller dan wanneer er een neutrale of angstige avatar in beeld was. De hersenen lijken dus niet alleen bedreigingen te herkennen, maar ook het lichaam alvast in de ‘vechtstand’ te brengen.

De conclusie? Je afweersysteem wordt mede aangestuurd door wat je denkt te zien. En dat geeft je lichaam alvast een voorsprong.