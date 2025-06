Ramen ingegooid bij gebouw van bestuur universiteit Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Bij een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere ramen ingegooid. Ook zijn volgens de universiteit gordijnen gesloopt en is verf op een muur gespoten.

De beschadigingen zijn aangericht bij het gebouw Berchmanianum, niet ver van de campus. Daar zit het college van bestuur van de Nijmeegse universiteit. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist.

Op de Radboud Universiteit zijn in de afgelopen jaren veel demonstraties geweest tegen samenwerkingen met Israël, net als op andere onderwijsinstellingen. De universiteit in Nijmegen heeft de samenwerking met de Hebrew University in Jeruzalem en de Tel Aviv University opgeschort vanwege de oorlog in de Gazastrook. Activisten zeiden eerder dat dit niet genoeg was. Zij willen dat alle Nederlandse universiteiten alle contacten met alle instellingen in heel Israël volledig verbreken.