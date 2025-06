De Jonge wil 'met ambitie en lef' bouwen aan toekomst van Zeeland

MIDDELBURG (ANP) - Hugo de Jonge heeft als commissaris van de Koning hoge ambities in Zeeland. De oud-minister, die donderdagavond door Provinciale Staten werd voorgedragen als CdK voor de komende zes jaar, roept de Zeeuwen op om "fier en zelfbewust" naar de toekomst te kijken.

"Samen met Provinciale en Gedeputeerde Staten, met de andere overheden en met alle Zeeuwen wil ik de komende jaren bouwen aan de toekomst van Zeeland. Met ambitie en lef", aldus De Jonge. "We leggen de lat hoog, omdat de Zeeuwen van nu daar recht op hebben en omdat de volgende generatie daar recht op heeft. Bescheidenheid is mooi, maar je kunt ook te bescheiden zijn. We doen onszelf tekort als we te klein over onszelf denken", zei de geboren Zeeuw.

De Jonge, die nu nog in Rotterdam woont, is sinds september al waarnemend commissaris in de provincie waar hij opgroeide. De Staten willen graag nog jaren met hem door, bleek na een bespreking van de kandidaten achter gesloten deuren.

Naar Zeeland verhuizen

"Nu mag iedereen het weten: natuurlijk heb ik gesolliciteerd. Hoe kan het ook anders?", zei De Jonge, die daar de afgelopen maanden niets over losliet. "Ik houd van Zeeland, om zijn rijke historie en kansrijke toekomst. Om het schitterende weidse landschap, om de rust en ruimte, om de mensen, de gemoedelijkheid en gemeenschapszin. Om het worstelen met de elementen en toch telkens weer bovenkomen. Dat zit in het DNA van de Zeeuwen en bepaalt onze identiteit. Zeeland is het waard om voor door het vuur te gaan. Niet een beetje, maar met hart en ziel."

De voordracht van De Jonge moet nog worden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, maar dat is doorgaans een formaliteit. Als hij de 'vaste' CdK wordt, is de 47-jarige CDA'er verplicht om naar Zeeland te verhuizen.