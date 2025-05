Rapport: helft mensen had extra hete maand door ander klimaat

LONDEN (ANP/AFP/DPA) - Bijna de helft van de wereldbevolking beleefde het afgelopen jaar dertig extra dagen van hitte door de opwarming van de aarde. Dit stelt een rapport van de World Weather Attribution, de Climate Central en het klimaatcentrum van het Rode Kruis. De onderzoekers wijten de extra dertig dagen van hitte vooral aan activiteiten van de mens zoals het gebruik van fossiele brandstoffen.

Voor het rapport is gekeken naar temperaturen op bepaalde plekken over de periode 1991-2020. Extreem hete dagen in de periode van mei 2024 tot mei 2025 zijn volgens het rapport dagen waarop het ergens warmer was dan 90 procent van de temperaturen die er werden gemeten over 1991-2020.

Het rapport kwam tot stand in aanloop naar de Heat Action Day 2025 op 2 juni. De uitschieter in het rapport is het eiland Aruba waar 45 extra hete dagen gerapporteerd werden. Het vakantie-eiland had volgens de onderzoekers afgelopen jaar in totaal 187 hete dagen.