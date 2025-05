Wielrenster Van Dijk breekt schouder door valpartij

DEINZE (ANP) - Wielrenster Ellen van Dijk heeft donderdag bij een valpartij een breuk in haar rechterschouder opgelopen. De 38-jarige Nederlandse hoeft geen operatie te ondergaan. Dat maakte haar ploeg Lidl-Trek vrijdag in een korte medische update bekend.

Volgens Lidl-Trek viel Van Dijk donderdag bij een lokale wedstrijd. Ze won dit jaar een rit en het eindklassement in de Ronde van Extremadura. Met Lidl-Trek schreef ze de ploegentijdrit in de Vuelta Femenina op haar naam, waardoor ze de eerste leiderstrui in de Spaanse rittenkoers mocht dragen.