Rechtbank legt Tata Steel 140.000 boete op voor milieudelicten

AMSTERDAM (ANP) - Tata Steel moet 140.000 euro boete betalen voor overtredingen van de milieuwetgeving in 2021 en 2022. In een van de twee zaken kwam ruim 35.000 kubieke meter giftig kooksovengas vrij omdat een klep niet was afgesloten. Het staalbedrijf had beide incidenten te laat gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waardoor die niet snel kon reageren. De rechtbank in Amsterdam sprak van ernstige feiten.

Het Openbaar Ministerie had 200.000 euro boete geëist. De rechter vond 150.000 euro passend, maar haalde daar 10.000 euro vanaf omdat de overtredingen van jaren terug dateren.

Het bedrijf in IJmuiden heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en erkent dat de emissie niet had mogen gebeuren, te laat werd opgemerkt en te laat is gemeld.