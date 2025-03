Rechtbank Rotterdam experimenteert met AI in strafzaak

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam heeft in een strafzaak kunstmatige intelligentie (AI) als taalhulpmiddel ingezet om het vonnis te schrijven. De technologie is niet gebruikt om te helpen bij het nemen van de rechterlijke beslissingen, meldde de rechtbank woensdag.

De schrijfhulp is ingezet bij het opstellen van een concept voor de strafmotivering, een belangrijk onderdeel van het vonnis. De rechtbank zegt zorgvuldig te hebben beoordeeld dat er geen privacygevoelige informatie en specifieke feiten in de AI-systemen zijn ingevoerd.

De rechters en griffier in de zaak zijn enthousiast over de resultaten van de proef, maar ze vinden openbare AI-tools ongeschikt. "Het risico bestaat dat er te veel informatie over de zaak op een te vroeg moment wordt gedeeld met de openbare AI, wat tot ethische en juridische complicaties kan leiden. Een intern afgeschermd AI-systeem, speciaal ontworpen voor de Rechtspraak en dat alleen vertrouwelijke gegevens gebruikt, zou veel effectiever kunnen zijn."