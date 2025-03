Zelensky: aanvallen laten zien dat Rusland geen vrede wil

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een nieuwe golf Russische droneaanvallen op zijn land veroordeeld. "Het lanceren van zulke grootschalige aanvallen na onderhandelingen over een staakt-het-vuren is een duidelijk signaal aan de wereld dat Moskou niet van plan is om naar echte vrede te streven", schrijft hij op X.

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat Rusland 's nachts aanvallen heeft uitgevoerd met 117 drones. Zelensky, die te maken heeft met Amerikaanse druk om te onderhandelen, zegt dat dergelijke aanvallen laten zien dat Rusland het vredesinitiatief niet serieus neemt. "Sinds 11 maart ligt er een Amerikaans voorstel voor een volledig staakt-het-vuren, een complete stop van alle aanvallen. En letterlijk elke nacht blijft Rusland door zijn aanvallen nee zeggen tegen het vredesvoorstel van onze partner."

Zelensky zegt dat veel van de 117 drones zijn neergehaald, maar dat toch schade ontstond aan huizen en bedrijven.