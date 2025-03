Rechtbank: Utrechtse serieverkrachter komt niet vervroegd vrij

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag bepaald dat de zogenoemde Utrechtse serieverkrachter, Gerard T., niet vervroegd vrijkomt. De rechtbank willigt daarmee een verzoek van het Openbaar Ministerie in, dat de risico's te groot vindt als T. op vrije voeten zou komen.

Het OM wil dat T. eerst in een Forensisch Psychiatrische Kliniek wordt geplaatst, met een hoog beveiligingsniveau.

T. zou op 19 maart vrijkomen. Hij kreeg in 2017 zestien jaar cel opgelegd, de maximale straf, voor vier gewelddadige verkrachtingen aan de oostkant van Utrecht, gepleegd in 1995 en in 2001. Het duurde lang voordat politie en justitie de man konden arresteren; de zaak leidde destijds tot grote onrust in Utrecht en omstreken.