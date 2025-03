Politie blijft langer fouilleren in Vlissingen na schietpartijen

VLISSINGEN (ANP) - De politie blijft tot zeker 12 september preventief fouilleren in bepaalde delen van Vlissingen. Burgemeester Bas van den Tillaar heeft daartoe besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

Na meerdere schietincidenten in de Zeeuwse stad wees Van den Tillaar in september vorig jaar een deel van het centrum van Vlissingen en de wijk Middengebied aan als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan er op bevel van de officier van justitie preventief worden gefouilleerd.

Na een evaluatie van de afgelopen periode zijn politie, OM en Van den Tillaar gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de maatregelen effect hebben. De gemeente meldt dat het aantal wapenincidenten sterk is gedaald en dat er ook minder steekwapens worden gevonden tijdens het preventief fouilleren. "We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet", zegt Van den Tillaar over het besluit delen van de stad langer aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Hij laat weten dat inwoners van de twee wijken waar preventief wordt gefouilleerd begrip tonen "voor de zware maatregel".

Veiligheidsrisicogebied

Sinds het aanwijzen van delen van Vlissingen als veiligheidsrisicogebied heeft de politie ruim duizend mensen gecontroleerd. Hierbij zijn 81 goederen in beslag genomen waarvan het bezit strafbaar is, zoals wapens en drugs. Het OM heeft twee keer geldboetes opgelegd voor verboden wapenbezit. Verder heeft de rechtbank een persoon voor verboden wapenbezit een celstraf gegeven.

De komende tijd bekijken gemeente, politie en OM welke inzet nodig is om ervoor te zorgen dat het rustig in de wijken blijft en dat inwoners zich veiliger voelen.