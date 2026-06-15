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Rechtbank wijst vrijlatingsverzoek Marius Borg Høiby af

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 18:46
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OSLO (ANP) - De rechtbank van Oslo heeft een verzoek van Marius Borg Høiby om vrijgelaten te worden uit voorlopige hechtenis afgewezen, melden Noorse media. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit diende het verzoek maandag in nadat hij werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.
Høiby zit sinds 2 februari in de gevangenis, de dag voordat zijn rechtszaak begon. Sindsdien heeft hij drie eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. Vorige week diende hij een verzoek tot vrijlating in om bij zijn ernstig zieke moeder te kunnen zijn. De gezondheid van de kroonprinses, die lijdt aan een chronische longziekte, is de afgelopen weken sterk achteruitgegaan. Ook werd bekend dat ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat.
De 29-jarige Noor werd veroordeeld voor 34 van de 40 strafbare feiten waarvan hij werd beschuldigd, waaronder twee verkrachtingen. Ook stond hij terecht voor huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen. Høiby heeft op drie punten hoger beroep aangetekend, waaronder twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond en zijn veroordeling voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en influencer Nora Haukland.
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