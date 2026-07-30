Deze bekende truc om te ontspannen lijkt het tegenovergestelde effect te hebben

Even diep ademhalen voordat je een belangrijke beslissing neemt? Het klinkt als een goed idee om zo een verstandige keuze te maken. Maar nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat die bekende ontspanningstechniek misschien juist het tegenovergestelde doet.

Voor het onderzoek kregen 41 jonge volwassenen een reeks financiële gokkeuzes voorgeschoteld terwijl ze in een MRI-scanner lagen. De deelnemers moesten beslissen of ze een 50/50-gok accepteerden of afwezen. Dat deden ze twee keer: één keer met een normale ademhaling en één keer met een techniek waarbij ze twee seconden inademden en vervolgens acht seconden uitademden.

Die verlengde uitademing is geen onbekende methode. Militairen, politie en hulpdiensten gebruiken het al jaren om kalm te blijven onder druk. De techniek activeert namelijk het parasympathische zenuwstelsel, oftewel de rust- en herstelmodus van het lichaam. Maar juist tijdens die ontspannen toestand gebeurde iets opvallends.

Meer oog voor de beloning

De deelnemers kozen tijdens de langzame uitademing vaker voor de risicovolle optie. Opmerkelijk genoeg werden ze niet minder gevoelig voor mogelijke verliezen. In plaats daarvan kregen ze simpelweg meer aandacht voor de mogelijke beloning.

Hersenscans bevestigden dat beeld. Gebieden die betrokken zijn bij het inschatten van de waarde van een keuze en het verwerken van lichamelijke gevoelens werden actiever naarmate de ontspanning groter was. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat onze lichamelijke toestand niet alleen invloed heeft op hoe we ons voelen, maar ook op de manier waarop we beslissingen nemen.

Nog geen reden om ademhalingsoefeningen af te zweren

Toch waarschuwen de wetenschappers voor te snelle conclusies. Het onderzoek was klein, bestond uitsluitend uit gezonde twintigers en draaide om kunstmatige gokken in een laboratorium. Of hetzelfde effect optreedt bij belangrijke beslissingen in het dagelijks leven, zoals beleggen, solliciteren of een huis kopen, is nog onbekend.

De uitkomsten betekenen dus niet dat ademhalingsoefeningen slecht zijn. Integendeel: eerder onderzoek laat zien dat ze stress kunnen verminderen en de bloeddruk kunnen verlagen. Wel suggereert deze studie dat een ontspannen lichaam je blik subtiel kan verschuiven richting wat je kunt winnen.

Dus de volgende keer dat je vlak voor een grote financiële of zakelijke beslissing een paar keer extra diep ademhaalt, is het misschien goed om jezelf nog één extra vraag te stellen: kies ik nu echt verstandiger of voelt de beloning gewoon aantrekkelijker?