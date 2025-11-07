Rechter bepaalt dat regering VS voedselhulp moet hervatten

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump moet de volledige voedselhulp voor 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen uiterlijk vrijdag hervatten. Dat heeft een federale rechter donderdag bepaald.

Volgens de rechter is het evident dat mensen honger zullen lijden en dat onnodig lijden wordt veroorzaakt.

De Amerikaanse regering is tegen de uitspraak in beroep gegaan en liet ook in het midden of het geld dat nodig is voor het hervatten van de hulp vrijdag wordt uitbetaald.

De regering wilde de hulp de hele maand november stopzetten vanwege de shutdown, die vandaag zijn 37e dag inging. Bijna alle overheidsdiensten liggen sinds 1 oktober stil doordat een nieuwe begroting uitblijft.