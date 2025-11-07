ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter bepaalt dat regering VS voedselhulp moet hervatten

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 00:35
anp071125001 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump moet de volledige voedselhulp voor 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen uiterlijk vrijdag hervatten. Dat heeft een federale rechter donderdag bepaald.
Volgens de rechter is het evident dat mensen honger zullen lijden en dat onnodig lijden wordt veroorzaakt.
De Amerikaanse regering is tegen de uitspraak in beroep gegaan en liet ook in het midden of het geld dat nodig is voor het hervatten van de hulp vrijdag wordt uitbetaald.
De regering wilde de hulp de hele maand november stopzetten vanwege de shutdown, die vandaag zijn 37e dag inging. Bijna alle overheidsdiensten liggen sinds 1 oktober stil doordat een nieuwe begroting uitblijft.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

ANP-529315481

Is onze planeet allang bezocht door buitenaardse ruimtesondes? Sommige onderzoekers denken van wel

a45a013b0316fc7a0ee42cd02d55b5f1,a236aba7

Drie Chinese astronauten vast in ruimtestation door ruimte-afval

Loading