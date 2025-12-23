ECONOMIE
Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
dinsdag, 23 december 2025 om 10:00
spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700
Anna’s Archive, dat zichzelf omschrijft als de grootste open source bibliotheek ter wereld, zegt zo goed als de volledige bibliotheek van Spotify te hebben gekopieerd en online verspreid. Niet een afspeellijstje hier of daar, maar praktisch alles wat mensen luisteren.
In een blog stelt Anna’s Archive dat het beschikt over de metadata van 256 miljoen nummers en de audiobestanden van 86 miljoen liedjes. Er staat nog wel meer op Spotify, maar volgens de groep dekt dit wel “zo’n 99,6 procent van alle luistersessies op de dienst”. Met andere woorden: bijna alles waar gebruikers daadwerkelijk op klikken.
300 terabyte aan muziek
Het complete archief is gigantisch: zo’n 300 terabyte aan data. De verzameling wordt verspreid via een reeks torrents. Eerst ging alleen de metadata online, later volgden ook de audiobestanden. Populaire nummers zijn opgeslagen in 160 kbps, terwijl minder beluisterde tracks een lagere kwaliteit hebben gekregen om ruimte te besparen.
Cultureel behoud of piraterij?
Anna’s Archive noemt het project cultureel behoud. Muziek kan verdwijnen zodra licenties aflopen of artiesten worden verwijderd. Door alles vast te leggen, zou muziek voor altijd toegankelijk blijven. Dat neemt niet weg dat de actie lijnrecht ingaat tegen de regels van Spotify.
Spotify bevestigt inmiddels dat er iets speelt. In een verklaring tegenover Android Authority laat een woordvoerder weten dat “een derde partij inderdaad openbare metadata heeft verzameld en de DRM heeft omzeild om toegang te krijgen tot audiobestanden”. Het incident wordt nu verder onderzocht.
Bron: Android Authority

