Rechter: Jan-Dirk Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis

DEN HAAG (ANP) - De rechter in Den Haag heeft de gijzeling van Jan-Dirk Paarlberg geschorst, wat betekent dat hij de gevangenis mag verlaten. Er is beslist dat Paarlberg "detentieongeschikt" is, ofwel te ziek om vast te zitten. Hij lijdt aan een hoge bloeddruk. De voormalige zakenman was gegijzeld omdat hij nog 15 miljoen euro moet betalen aan de Staat. Hij probeerde via een kort geding vrij te komen.

Dinsdag droeg de rechter tijdens de behandeling van de zaak de advocaten van beide partijen op om te overleggen over een schorsing van de gijzeling en voorwaarden die daaraan verbonden konden worden. Als de twee kampen er niet voor donderdag 12.00 uur uit zouden komen, zou de rechter alsnog uitspraak doen. En dat is nu gebeurd.

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat Paarlberg definitief 24 miljoen euro moest terugbetalen aan de Staat, waarvan 15 miljoen euro nog openstaat. Het zou gaan om witgewassen miljoenen die Willem Holleeder van de geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst.