Rechter neemt paspoort af van vrouw Spaanse premier

MADRID (ANP/AFP) - Een Spaanse rechter heeft besloten dat de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, het land niet mag verlaten in de aanloop naar haar proces. Haar paspoort wordt ingenomen. Ook het paspoort van een medewerkster van Gómez is ingenomen. Rechter Juan Carlos Peinado beval dat alle paspoorten waarover ze beschikken moeten worden ingeleverd.

Gómez wordt sinds april beschuldigd van corrupte praktijken, verduistering, fraude en van het misbruiken van haar positie als echtgenote van de premier voor privédoeleinden. Het is niet bekend wanneer dit proces met juryrechtspraak gaat beginnen.

Het echtpaar Sánchez weerspreekt alle beschuldigingen met klem. Het onderzoek begon al in 2024. Onderwerp is onder meer overheidssteun die werd verleend in het kader van de coronamaatregelen. Gómez zou uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismeconcern.