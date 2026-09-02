ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter Utah: doodstraf mag geëist worden in zaak Charlie Kirk

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 3:35
anp020926009 1
PROVO (ANP) - Een rechter heeft dinsdag bepaald dat tegen Tyler Robinson, de man die ervan wordt beschuldigd Charlie Kirk te hebben doodgeschoten, de doodstraf geëist mag worden.
De rechter besloot dat tijdens een hoorzitting waarin het Openbaar Ministerie stelde dat er "overweldigend" bewijs is tegen de 23-jarige Robinson. Volgens aanklagers rechtvaardigt dit bewijs een zaak waarin de doodstraf kan worden geëist tegen Robinson.
Charlie Kirk werd vorig jaar september op 31-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. Robinson werd de volgende dag gearresteerd. Charlie Kirk gold als een invloedrijke stem van rechts in de Verenigde Staten en was aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading