Rechter verwerpt aanklacht tegen Alec Baldwin, acteur in tranen van opluchting

Een rechter in New Mexico heeft de aanklacht tegen acteur Alec Baldwin rond het dodelijk schietincident op de set van de film Rust verworpen. Volgens Amerikaanse media eindigt de zaak tegen Baldwin hiermee. Er zou bewijs zijn achtergehouden dat ontlastend zou zijn voor de acteur.

Op beelden uit de rechtbank is te zien dat Baldwin in huilen uitbarst bij het horen van de beslissing. "De rechtbank kan deze fout op geen enkele manier rechtzetten", zei de rechter volgens entertainmentwebsite TMZ.

Baldwin vuurde in 2021 tijdens repetities een vuurwapen af dat ongeladen had moeten zijn. Daardoor kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Baldwin wist naar eigen zeggen niet dat het wapen geladen was. Eerder dit jaar kreeg wapenexpert Hannah Gutierrez een celstraf van anderhalf jaar opgelegd.

Vrijdag werd bekend dat er nieuwe kogels waren opgedoken die de advocaten van Baldwin nooit in handen hadden gekregen. De kogels zouden overeenkomen met de kogel die Hutchins fataal werd. Advocaten van de acteur vertelden dat het kantoor van de sheriff van Santa Fe in het bezit was van echte kogels als bewijs in de zaak, maar dat ze die niet hadden opgenomen in het onderzoeksdossier van Rust. Ook hadden ze het bestaan ervan niet gedeeld met advocaten.