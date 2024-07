Beperkingen voor Trump op Facebook en Instagram verdwijnen

WASHINGTON (ANP) - De beperkingen voor de Instagram- en Facebookaccounts van voormalig president Donald Trump worden binnenkort ingetrokken. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsplatform Axios, dat zich baseert op de eigenaar van deze sociale media, het bedrijf Meta.

Meta wil met de stap presidentskandidaat Trump gelijke kansen bieden in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. Accounts van Trump waren geschorst na de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse parlement begin 2021, maar ze waren begin vorig jaar weer opengesteld. De Trump-accounts waren sindsdien wel onderworpen aan strengere straffen dan andere Meta-gebruikers, mocht hij regels van het bedrijf overtreden.

Trump kwam in reactie op zijn schorsingen met een eigen social medium, Truth Social. X (Twitter) was ooit het belangrijkst voor de ex-president, maar dat deed hem eveneens in de ban. Nadat hij weer was toegelaten, postte hij er maar één keer iets, aldus Axios.