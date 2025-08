Regen maakt plaats voor zon bij begin Canal Parade

AMSTERDAM (ANP) - De regen is net op tijd weggetrokken voor een zonnige start van de Canal Parade in Amsterdam. De eerste boten zijn zaterdag om 12.00 uur begonnen aan de feestelijke vaartocht door de grachten, die gepaard gaat met veel dans en muziek. De route begint op het Oosterdok en gaat via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht naar het eindpunt op het Westerdok.

In totaal varen tachtig boten en sloepen in feestelijke sfeer over de grachten, met als thema 'Love'. De opvarenden vertegenwoordigen allerlei aspecten van de regenbooggemeenschap. Ook burgemeester Femke Halsema vaart mee.

De boot van Saints & Stars ontbreekt in de botenoptocht. De sportschool is in opspraak geraakt na berichten over uitbuiting van schoonmaakpersoneel. In plaats daarvan is er nu een boot van LGBT Asylum Support, een stichting die opkomt voor queer asielzoekers.

De Canal Parade, het klapstuk van Pride Amsterdam, trekt elke keer duizenden bezoekers. Ook nu staan de kades vol mensen. Velen zijn uitgedost in roze of regenboogkleuren.