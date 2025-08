Legerleider Israël: meer aanvallen zonder vrijlating gijzelaars

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische legerleider generaal Israel Eyal Zamir zegt dat de aanvallen onophoudelijk doorgaan als de resterende Israëlische gijzelaars niet vrijgelaten worden. Hij zei dat hij verwacht dat in de komende dagen duidelijk wordt of er een overeenkomst kan worden gesloten.

Het leger meent dat van de ruim 250 mensen die in oktober 2023 uit Israël werden ontvoerd, er nog 22 in leven in de Gazastrook worden vastgehouden. Er wordt aangenomen dat 27 gijzelaars zijn overleden en nog steeds in Gaza zijn.

Zamir rekent niet op korte termijn op een algehele overeenkomst met Hamas, enkel een deal voor vrijlating van gijzelaars. Hij zou ook in gesprek zijn over wat de strijdkrachten gaan doen als er geen akkoord komt. De bezetting van bijvoorbeeld de stad Gaza zou worden overwogen.

In onder meer Tel Aviv wordt gedemonstreerd voor een deal om gijzelaars vrij te krijgen. Betogende familieleden van gijzelaars kregen bezoek van de Amerikaanse gezant Steve Witkoff die in Israël is.