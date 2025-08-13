Regering VS onderzoekt Smithsonian-musea op partijdige inhoud

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse regering heeft opdracht gegeven tot het beoordelen van tentoonstellingen in verschillende prominente musea op "verdeeldheid zaaiende of partijdige verhalen". Dat schrijft het Witte Huis in een brief aan het Smithsonian Institution.

Het Smithsonian, 's werelds grootste museum- en onderzoekscomplex, heeft de opdracht gekregen om concepten, tentoonstellingsplannen, catalogi en programmadetails in te dienen voor huidige en toekomstige tentoonstellingen. Tentoonstellingen in onder meer het National Museum of American History en de National Portrait Gallery worden beoordeeld.

Centraal in de beoordelingen staan "de toon, historische context en aansluiting bij Amerikaanse idealen" van de tentoonstellingen, aldus het Witte Huis.

President Donald Trump stelde in maart dat het erfgoed van de natie in veel musea wordt afgeschilderd als "racistisch, seksistisch, onderdrukkend of anderszins onherstelbaar gebrekkig", en noemde het Smithsonian als voorbeeld.