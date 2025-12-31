Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

Rusland zal de oorlog in Oekraïne winnen. Dat zei president Vladimir Poetin in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak, die traditioneel kort voor het ingaan van het nieuwe jaar op televisie wordt uitgezonden. Het oostelijkste deel van Rusland, het schiereiland Kamtsjatka, ging om 13.00 uur Nederlandse tijd als eerste gebied in Rusland het nieuwe jaar in. Later wordt de toespraak uitgezonden in de tien andere tijdzones die Rusland beslaat.

"We geloven in jullie en in de overwinning", sprak Poetin de Russen toe. "Betuig steun aan onze helden", riep de Russische leider op, daarmee refererend aan Russen die in Oekraïne vechten. Voor hen had hij ook een boodschap: "Miljoenen mensen in heel Rusland, geloof me, zij denken aan jullie."

Poetins jaarlijkse toespraak is, afhankelijk van de locatie, in elk van de elf tijdzones in Rusland kort voor Nieuwjaar te zien.