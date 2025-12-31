ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

Samenleving
door Redactie
woensdag, 31 december 2025 om 14:10
bijgewerkt om woensdag, 31 december 2025 om 14:16
anp311225118 1
Rusland zal de oorlog in Oekraïne winnen. Dat zei president Vladimir Poetin in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak, die traditioneel kort voor het ingaan van het nieuwe jaar op televisie wordt uitgezonden. Het oostelijkste deel van Rusland, het schiereiland Kamtsjatka, ging om 13.00 uur Nederlandse tijd als eerste gebied in Rusland het nieuwe jaar in. Later wordt de toespraak uitgezonden in de tien andere tijdzones die Rusland beslaat.
"We geloven in jullie en in de overwinning", sprak Poetin de Russen toe. "Betuig steun aan onze helden", riep de Russische leider op, daarmee refererend aan Russen die in Oekraïne vechten. Voor hen had hij ook een boodschap: "Miljoenen mensen in heel Rusland, geloof me, zij denken aan jullie."
Poetins jaarlijkse toespraak is, afhankelijk van de locatie, in elk van de elf tijdzones in Rusland kort voor Nieuwjaar te zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

ANP-540142745

Is ADHD wel echt een stoornis of gewoon een reeks karaktereigenschappen?

Loading