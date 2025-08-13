ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds minder boeren en veel jonger dan 40 jaar

Economie
door Peter Janssen
woensdag, 13 augustus 2025 om 6:30
bijgewerkt om woensdag, 13 augustus 2025 om 6:57
02236a82
Een steeds groter deel van de boeren in Nederland is jonger dan 40. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al tientallen jaren en een groot deel heeft geen bedrijfsopvolger.
Een op de tien bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in de landbouw is dit jaar jonger dan 40 jaar, wat neerkomt op bijna 5000 landbouwbedrijven met een jonge boer aan het roer. Tien jaar geleden was dat nog 8 procent. Daarmee is het aandeel jonge boeren iets toegenomen, constateert het statistiekbureau.
Het aandeel jonge boeren is het grootst (13 procent) in de tuinbouwsector. Daarna volgen de zogenoemde hokdierbedrijven (12 procent), zoals varkens- en pluimveebedrijven.
02236a82
Grote bedrijven
In de periode 2015-2025 is het aandeel boeren van 67 jaar of ouder sterker toegenomen dan het aandeel jonge boeren. Dat groeide van 17 procent tien jaar geleden naar 21 procent nu. De akkerbouwsector is volgens het CBS de meest vergrijsde sector, met bijna een op de drie boeren die 67 jaar of ouder is.
Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zijn de afgelopen jaren bovendien steeds groter geworden. Grote bedrijven met een relatief hoge opbrengst hebben vaker een jong bedrijfshoofd of bedrijfsleider, ziet het CBS. Het aandeel oudere boeren is daar kleiner.
Vorig artikel

Regering VS onderzoekt Smithsonian-musea op partijdige inhoud

Volgend artikel

Twee keer zoveel zwemlocaties met slechte waterkwaliteit

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist