Steeds minder boeren en veel jonger dan 40 jaar

Een steeds groter deel van de boeren in Nederland is jonger dan 40. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al tientallen jaren en een groot deel heeft geen bedrijfsopvolger.

Een op de tien bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in de landbouw is dit jaar jonger dan 40 jaar, wat neerkomt op bijna 5000 landbouwbedrijven met een jonge boer aan het roer. Tien jaar geleden was dat nog 8 procent. Daarmee is het aandeel jonge boeren iets toegenomen, constateert het statistiekbureau.

Het aandeel jonge boeren is het grootst (13 procent) in de tuinbouwsector. Daarna volgen de zogenoemde hokdierbedrijven (12 procent), zoals varkens- en pluimveebedrijven.

Grote bedrijven

In de periode 2015-2025 is het aandeel boeren van 67 jaar of ouder sterker toegenomen dan het aandeel jonge boeren. Dat groeide van 17 procent tien jaar geleden naar 21 procent nu. De akkerbouwsector is volgens het CBS de meest vergrijsde sector, met bijna een op de drie boeren die 67 jaar of ouder is.

Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zijn de afgelopen jaren bovendien steeds groter geworden. Grote bedrijven met een relatief hoge opbrengst hebben vaker een jong bedrijfshoofd of bedrijfsleider, ziet het CBS. Het aandeel oudere boeren is daar kleiner.