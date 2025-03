Regering VS wil oordeel Hooggerechtshof over ontslagen ambtenaren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering wil dat het Hooggerechtshof zich uitspreekt over een poging op grote schaal ambtenaren te ontslaan. Een rechter in San Francisco gaf overheidsdiensten eerder deze maand opdracht het ontslag van duizenden medewerkers terug te draaien. Het ministerie van Justitie wil dat dat besluit wordt teruggedraaid en stapt nu naar het hoogste hof van de VS.

Het besluit van federale rechter William Alsup was een flinke tegenvaller voor Trump en zijn bezuinigingschef Elon Musk. Die willen de landelijke overheid inkrimpen. Alsup oordeelde dat het ontslag van medewerkers in hun proefperiode onrechtmatig was. "Het is een trieste dag wanneer onze overheid een goede werknemer ontslaat en beweert dat het vanwege de prestaties is, terwijl ze donders goed weten dat dat gelogen is", oordeelde hij.